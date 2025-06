Mercoledì 2 luglio alle 21 in Sala degli Stemmi a Legnano l'amministrazione comunale e ASST Ovest Milano organizzano una serata informativa sui servizi della Casa di comunità nel vecchio ospedale in via Candiani.

Il prossimo 2 luglio un incontro sulla Casa di comunità

La direttrice del Distretto del Legnanese, Alessandra Colombo, e i suoi collaboratori parleranno dei servizi erogati, in particolare del Punto Unico di Accesso (Pua) collocato nella portineria vecchia e della centrale operativa territoriale, delegata a interfacciarsi con i medici di medicina generale e i servizi territoriali, anche per le dimissioni protette; elementi, questi, della riforma sociosanitaria regionale. Sarà affrontato anche un tema di strettissima attualità, quale la situazione dei medici di medicina generale nel nostro territorio, il loro ruolo e il collegamento con la Casa di comunità.

Il commento del vicesindaco Anna Pavan

«Uno dei cardini dei sevizi alla persona è il collegamento e la rete fra le diverse istituzioni e le forze sociali -sottolinea Anna Pavan, vicesindaco con competenza sulla Salute. In questa direzione da tempo è partito il progetto, insieme con i sindacati pensionati, per mettere in relazione i diversi punti di accesso ai servizi, dei quali, naturalmente, ASST costituisce uno dei soggetti principali sia per i bisogni sanitari sia per quelli sociosanitari. Questi ultimi, in particolare, necessitano di uno stretto raccordo con i Servizi sociali comunali e con tutta la rete delle associazioni che si occupano di fragilità; ragion per cui è importante che, oltre al lavoro svolto in questo ambito dai tecnici, tutti i cittadini conoscano in modo adeguato i servizi e le opportunità presenti sul territorio. Incontri come quello in programma mercoledì vanno precisamente in questa direzione».

A questo incontro farà seguito, in autunno, un appuntamento per conoscere meglio i servizi presenti sul nostro territorio come il consultorio, la medicina legale e, in generale, le modalità di presa in carico.