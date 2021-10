Sedriano

Martedì 19 ottobre il primo Consiglio comunale dell'Amministrazione Re.

E’ stato convocato per martedì 19 ottobre alle 21 al cineteatro Agorà, in via San Remigio, il primo Consiglio comunale dell’Amministrazione di Sedriano guidata da Marco Re.

Il presidente del Consiglio sarà Roberto Correnti

Dopo il giuramento del sindaco e la comunicazione della composizione della Giunta è in programma l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Il nome che proporrà la maggioranza è quello di Roberto Correnti, figura scelta anche in virtù della sua lunga esperienza amministrativa (è stato vicesindaco a Bareggio dal 2003 al 2008). Vicepresidente sarà Laura Saracchi, il consigliere più votato con 124 preferenze.