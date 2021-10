Elezioni 2021: Marco Re è il nuovo sindaco di Sedriano

Lista civica Vince Sedriano

Al secondo posto l'uscente Angelo Cipriani, poi Celeste.

Marco Re (Vince Sedriano) è il nuovo sindaco di Sedriano. Già primo cittadino dal 1992 al 2004, ha vinto con 1788 voti.

Marco Re è il nuovo sindaco di Sedriano

Al secondo posto Angelo Cipriani (Siamo Sedriano e Roveda) con 1282 voti poi Alfredo Celeste (Noi con Sedriano e Roveda) con 1044. Più staccati Massimiliana Marazzini (Rilanciamo Sedriano) al quarto posto con 797 e Ivan Biondi (Sinistra di Sedriano) al quinto con 312. "Ringrazio tutti i candidati della mia lista e i volontari che hanno voluto partecipare a questa splendida esperienza. Bella occasione di incontro coi cittadini per parlare del futuro del nostro paese. Da domani iniziamo a lavorare nell'interesse dei cittadini, sentiamo una forte responsabilità per la fiducia ricevuta e faremo tutto il possibile per essere all'altezza del compito", sono state le prime parole da sindaco di Re.