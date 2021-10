Il Premio Città di Castano ad Angelo Gazzaniga

Castano Primo

Tra le motivazioni: "Sempre in prima linea per fare e promuovere iniziative a favore della collettività"

Premi Città di Castano Primo, uno dei due sarà consegnato ad Angelo Gazzaniga, vicepresidente della Fondazione 4 Ospedali. L'evento si svolgerà sabato 23 ottobre 2021 alle 21 all'auditorium Paccagnini di piazza XXV Aprile.

Premio Città di Castano ad Angelo Gazzaniga

Un riconoscimento di valore per il vicepresidente Gazzaniga. Durante la serata sarà consegnato l'importante premio ai castanesi eccellenti e il Corpo musicale San Cecilia allieterà la serata con il Concerto d'autunno.

Le motivazioni del premio

"Gazzaniga è un vero e proprio punto di riferimento per l'intero territorio anche grazie alla Fondazione dei 4 Ospedali ed è sempre stato in prima linea per fare e promuovere iniziative a favore della collettività". Il protagonista non può che dirsi contento e soddisfatto di quanto dedicatogli; le sue parole: "Non mi aspettavo di ricevere questo premio - ha commentato - Sono davvero emozionato perché questo è un riconoscimento che mi riempie di orgoglio".