Castano vince il premio comunicazione di Aces Italia

Il riconoscimento

Dopo la vittoria a Comune Europeo dello Sport 2023, Castano si è aggiudicato anche quello dell'innovazione della comunicazione, conferito da Aces.

Castano e il premio comunicazione di Aces Italia

Dopo la vittoria come Comune Europeo dello Sport 2023, ora Castano Primo si è aggiudacato un nuovo riconoscimento. Infatti ha vinto uno degli "Aces Video Awards", premio conferito da Aces Italia per valorizzare la comunicazione multimediale di quei paesi italiani che si erano candidati a Comuni Europei dello Sport.

In particolare, Castano si è aggiudicata il premio "Innovazione della comunicazione del messaggio".

La manifestazione a Macerata e l'orgoglio del sindaco

La premiazione si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 7 ottobre 2021, a Macerata.

Ha commentato il sindaco Giuseppe Pignatiello:

"Una bella vittoria e una grande opportunità per fare sinergia. Si è svolto a Macerata presso la Sala Cesanelli dell’Arena Sferisterio, l’evento organizzato da Aces sulla capacità di comunicare lo sport. Come Comune di Castano primo sono felice di comunicare che abbiamo ottenuto il premio come miglior messaggio innovativo nella comunicazione. Siamo davvero soddisfatti e mi piace poter condividere questo risultato con tutti i cittadini. Ci portiamo a casa tanti complimenti, ma anche tanti suggerimenti per un futuro di sport e di territorio. Grazie a Martina Bernareggi, a tutti coloro che hanno collaborato, all’assessore allo Sport Carola Bonalli, che ci crede sempre, e all’assessore Alessandro Landini che mi ha accompagnato in questa due giorni di impegno e alle nostre associazioni sportive sempre al top".