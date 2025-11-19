“Il Parlamento in casa” fa tappa in città

“Tre anni di Governo Meloni, tre anni di risultati”. È il titolo della serata promossa per venerdì 21 novembre, alle 21, al circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Magenta promosso nell’ambito del format “Il Parlamento in casa”, ideato per portare il dibattito politico e istituzionale direttamente tra i cittadini e sul territorio, con l’onorevole Umberto Maerna e importanti rappresentanti politici e istituzionali di Fratelli d’Italia.

Spiegano gli organizzatori:

“La serata sarà l’occasione per fare un bilancio trasparente e costruttivo dell’attività governativa, evidenziando la serietà, la concretezza e l’impegno profusi per rispondere alle esigenze della Nazione in un contesto complesso. L’obiettivo è confrontarsi sui risultati tangibili raggiunti e sulle sfide future, mantenendo un dialogo aperto con la comunità locale. Il tutto con un parterre di rilevanza istituzionale: a testimonianza dell’importanza dell’incontro e del forte legame con il territorio, parteciperanno infatti numerosi amministratori e rappresentanti politici di spicco: il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, l’onorevole Riccardo De Corato, il senatore Sandro Sisler, l’onorevole Mario Mantovani (eurodeputato), l’onorevole Paola Frassinetti (sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito), l’onorevole Umberto Maerna“.

I relatori offriranno una prospettiva diretta sul lavoro svolto in Parlamento, mentre il sindaco e gli amministratori locali potranno delineare come l’azione del Governo si riflette sulla realtà di Magenta e del Magentino.

“Un’opportunità di dibattito e partecipazione politica diretta”

Proseguono gli organizzatori:

“L’incontro sarà aperto dai saluti di Marco Maltagliati, consigliere comunale e coordinatore cittadino Fdi Magenta, e Stefania Bonfiglio, assessore comunale di Magenta, figure chiave che quotidianamente interpretano il contatto tra politica e cittadinanza. La moderazione sarà affidata a Fabrizio Provera. ‘Il Parlamento in Casa’ si conferma uno strumento essenziale di democrazia e partecipazione. L’invito è rivolto non solo ai sostenitori, ma a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche politiche nazionali e a confrontarsi direttamente con i propri rappresentanti. Un’opportunità di dibattito e di partecipazione politica diretta”.

L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alle 21, in via Manzoni 19.