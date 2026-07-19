“Il parcheggio sotterraneo è in condizioni disastrose”: la struttura di via Della Croce a Nerviano nel mirino della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega.

“Il parcheggio sotterraneo è in condizioni disastrose”

“La situazione è ulteriormente peggiorata con l’ascensore ancora non funzionate, oltre al fatto che lo stesso parcheggio resta aperto tutta notte, nonostante apposita ordinanza ne preveda la chiusura la notte”. Così Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, torna a chiedere alla Giunta comunale di intervenire nel parcheggio sotterraneo di via Della Croce.

Le richieste alla Giunta

“Le criticità e il degrado sono ormai sotto gli occhi di tutti: pareti deturpate da graffiti e scritte vandaliche, sporcizia accumulata e rifiuti abbandonati da settimane, pericolo costante per la presenza di vetri rotti e bottiglie a terra, pulizia ordinaria assente, nonostante sia di competenza comunale – afferma Cozzi – Nel 2018, chi oggi siede in maggioranza e guida il paese presentava interpellanze sullo stesso argomento, accusandoci di fare le cose a metà. Oggi l’Amministrazione attuale dimostra che neanche quel metà viene fatto. Il parcheggio è lasciato a sé stesso, nel totale disinteresse di chi gestisce la cosa pubblica”.