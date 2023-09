Il nuovo supermercato mette (quasi) tutti d'accordo

Dopo un lungo iter, è arrivata l’approvazione definitiva per la costruzione di un supermercato nella zona tra via Bellini, Mazzini e via Tasso ad Arluno.

La disussione in Consiglio

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 27 settembre 2023, l’assessore alle Opere pubbliche e Infrastrutture, Pietro Tiberti, ha snocciolato i passaggi conclusivi del percorso di discussione e approvazione della trasformazione dell’area.

"Il passo conclusivo è stata l’approvazione di Arpa, Città Metropolitana di Milano e Ats, che si sono occupati di verificare la conformità del progetto - ha spiegato - L’area sarà implementata con un’area di parcheggio ad uso pubblico, una zona verde e una pista cliclopedonale che collegherà via Bellini e via Mazzini, arrivando fino a via Certosa. Sarà inoltre svolto un miglioramento della viabilità".

Le osservazioni

L’assessore Tiberti ha spiegato che il percorso di approvazione della riqualificazione dell’area ha incluso un dialogo attivo con la cittadinanza, sia nella fase preliminare che procedurale.

"Ci sono state fatte due osservazioni da parte dei cittadini - ha sottolineato - Una prima da parte dei residenti di via Mazzini e via Tasso, che si sono concentrati sull’importanza di garantire una buona viabilità con una segnaletica funzionale nell’incrocio tra via Tasso e via Bellini, un’implemento dei parcheggi e una zona verde. Con l’ausilio dell’Ufficio comunale e dell’Ufficio tecnico abbiamo accolto favorevolmente questa osservazione, poiché il suo spirito è rivolto al miglioramento dell’impianto progetto".

La prima osservazione è stata accolta dalla maggioranza del Consiglio.

Tiberti ha infine trattato la seconda osservazione pervenuta.

"La seconda osservazione si concentrava sulla tematica ambientale - ha affermato - Abbiamo deciso di respingerla perché sia noi che gli enti tenuti ad approvare il progetto abbiamo constatato che un centro commerciale sia meno impattante a livello ambientale di un polo industriale di 10 o 15 mila metri quadrati, destinazione originaria dell’area, sia per il minor consumo di suolo, che per il livello di inquinamento creato, nettamente inferiore nel primo caso".

La maggioranza del Consiglio ha accolto il respingimento dell’osservazione.

"Colpiti che ci sia stato un dialogo con i residenti"

Anche il capogruppo della lista civica Cambiamo Arluno, Alfio Colombo, si è rivolto positivamente all’Amministrazione per il progetto: