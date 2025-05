"Il nuovo appalto del verde? Attendiamo ancora di vedere i risultati"

La Lega di Nerviano contro il nuovo appalto del verde del Comune.

"Siamo passati, in tre anni e mezzo, dall’utilizzo quotidiano dei social per attaccare, screditare e fare notare qualsiasi incuria nella cura del verde pubblico, da parte di chi allora si trovava all’opposizione, alle attuali parole dell’assessore all’Ambiente che 'pontifica', chiedendo un passo in avanti nel modo in cui affrontiamo questo tema, con la richiesta di meno reattività emotiva e più consapevolezza concreta».

Così la Lega, forza di opposizione in Consiglio comunale a Nerviano, risponde alle parole dell’assessore al Territorio e Ambiente Enrico Fontana che aveva chiesto uno stop alle lamentele riguardanti l’erba alta in quanto il Comune aveva piani di intervento.

"Ricordiamo molto bene l’enfasi con la quale lo scorso giugno veniva lodato il nuovo appalto del verde biennale - protestano dal Carroccio - Di fronte a questa auto-celebrazione teorica, noi ci basiamo su quanto prevede, nello specifico, il capitolato d’appalto e, in primis, su quanto contenuto nella parte relativa all’elenco delle aree a verde e modalità di esecuzione, costatando che, concretamente, nulla di quanto promesso e sbandierato sta accadendo. Stiamo parlando di un appalto di due anni, per un quadro economico totale di 540mila euro, sul quale siamo pronti a confrontarci punto per punto, consapevoli che la priorità è, in caso di maltempo, sfruttare al meglio i giorni utili, incrementando la forza lavoro contemporaneamente in campo. Basti dire che ci risulta, al momento, essere quasi terminato il primo giro di taglio erba sull’intero territorio dopo circa 45 giorni…".