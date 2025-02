Il magentino Luca Aloi entra nel Forum Giovani di Regione Lombardia

C’è anche il presidente del Consiglio comunale di Magenta Luca Aloi tra i trenta amministratori locali e professionisti membri del nuovo Forum Giovani di Regione Lombardia, organismo da poco istituito per promuovere il dialogo e la partecipazione attiva delle nuove generazioni alle politiche regionali.

Così il presidente dell'Assise magentina nel commentare il suo nuovo ruolo istituzionale:

«È per me una grande soddisfazione esser stato nominato per questa nuova avventura. Ringrazio la struttura di Anci Lombardia che rappresenterò insieme a Martina Gammella, insieme lavoreremo con altri 28 giovani che rivestono diversi ruoli in enti del terzo settore nel mondo privato».