Il gaggianese Gualtieri coordinatore degli studenti leghisti della Lombardia

Durante il coordinamento regionale della Lega Giovani Lombardia, tenutosi sabato 3 febbraio 2024, è stato nominato Gabriel Gualtieri, di Gaggiano, come nuovo responsabile degli studenti leghisti della nostra regione.

Gualtieri ha accolto con entusiasmo l'incarico lasciato dal bresciano Santini, dichiarando:

"Sono onorato di questa nomina. Oggi più che mai, la politica deve guardare agli studenti e lavorare per migliorare i percorsi di formazione e apprendimento, soprattutto nelle scuole superiori. Per anni la sinistra ha monopolizzato il mondo della scuola, ora con il Ministro Valditara stiamo apportando cambiamenti sostanziali, molti di questi provenienti dal basso, anche grazie al grande lavoro di proposte e segnalazioni raccolte dalla Lega Giovani in questi anni, utili a portare avanti la nostra idea di scuola, fondata su meritocrazia, vicinanza al territorio e sguardo al futuro.

Continua poi, sottolineando l'importanza di una politica che metta al centro le nuove generazioni, affermando:

"Una politica che non si occupa dei giovani manca di lungimiranza. Dobbiamo rendere le ragazze e i ragazzi delle scuole consapevoli del mondo che li circonda e attivarci per fare in modo che tematiche apparentemente lontane siano percepite come realmente incidenti e influenti sulla loro vita quotidiana, specialmente in vista di elezioni importanti come quelle europee, che avranno un grande peso sul prossimo futuro di tutti".