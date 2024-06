Il "Fungo" si trasforma: arrivano appartamenti e nuove opere per il paese

Il "Fungo", via alla nuova vita per l'immobile abbandonato di via 20 Settembre a Nerviano.

Così come avevamo annunciato qualche settimana fa, il "Fungo" si trasforma: quello che ora - e da tempo - è un immobile abbandonato che si affaccia sulla via 20 Settembre di Garbatola, frazione di Nerviano, ora si appresta a cambiare completamente volto con l'arrivo di appartamenti e altro ancora. In occasione dell'ultima Commissione consigliare, sono state presentate le linee di indirizzo che negli scorsi mesi hanno caratterizzato gli incontri tra l'Amministrazione comunale e la proprietà dell'immobile.

Sul nuovo progetto riguardante l'immobile, interviene il sindaco Daniela Colombo:

"Ancorchè la ristrutturazione sia di natura privatistica, la realizzazione dell’opera è inserita all’interno di una convenzione con l’Ente che prevede la trasformazione d’uso in senso residenziale-direzionale dell’edificio originariamente destinato ad attività terziario-alberghiera. Da qui l’obbligo per la proprietà di 'restituire' opere pubbliche a vantaggio della collettività. L’informativa condivisa con i consiglieri presenti in Commissione ha riguardato la necessità di adeguare le opere indicate nella convenzione vigente (sottoscritta 15 anni fa), in ragione delle mutate condizioni socio- economiche di tutti i residenti.

L’intento è infatti quello di contestualizzare gli interventi da attuare in relazione ai cambiamenti culturali, sociali ed ambientali e ai nuovi bisogni della cittadinanza con un focus particolare agli obiettivi di mandato e alla distribuzione delle risorse all’interno della comunità. Quattro le linee guida che hanno caratterizzato l’interlocuzione con la società proprietaria dell’immobile:

1) Riduzione del numero delle unità abitative; saranno sostanzialmente dimezzate rispetto al progetto originale. Dal punto di vista tecnico gli appartamenti (circa 65) saranno di ampie metrature (da 80 a 140 mq) con un’attenzione particolare alla sostenibilità; l’edificio sarà in 'classe A' con un impianto centralizzato ibrido, serramenti ad alta prestazione

energetica e l’involucro sarà isolato con un cappotto termoisolante.

2) Realizzazione di aree a verde ad uso pubblico nella zona prospicente l’immobile.

3) Realizzazione del collegamento del tratto di ciclabile via Carlo Porta - via XX Settembre a Garbatola in sostituzione del tratto di ciclabile in località Madonna di Dio l’Sa. In linea con il Piano di Estensione della rete ciclabile, di cui al progetto di Fattibilità tecnica economica presentato ad Aprile 2022, il Piano prevede l’estensione della rete ciclabile comunale relativa a cinque direttrici, tra cui quella identificata, con l’obiettivo di collegare le frazioni al capoluogo per gli spostamenti in bicicletta. Inoltre, la ciclabile di Garbatola interseca 'Cambio' che rappresenta il progetto di Città Metropolitana che vedrà la luce nel corso del prossimo anno.

4) Riqualificazione di Piazza Italia in sostituzione della rotatoria sulla Strada Statale del Sempione in corrispondenza di viale Europa. Questa opera rappresenta un tassello fondamentale del percorso di valorizzazione del territorio e delle attività economiche presenti. Nella delibera di costituzione del Distretto Urbano del Commercio approvata lo scorso mese di marzo, l’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo quello di sviluppare la competitività di sistema delle imprese commerciali in esso localizzate mediante la promozione del territorio e la valorizzazione del contesto commerciale del distretto a beneficio sia dei frequentatori che dei residenti. Da qui l’esigenza di contrastare la

desertificazione del commercio di prossimità attraverso una

riqualificazione urbana di cui beneficeranno cittadini ed esercenti. Il layout sarà tale da consentire, in determinate condizioni/occasioni, la pedonalizzazione dell’area allo scopo di trasformare lo spazio urbano in un luogo più sostenibile, sicuro e attraente, con vantaggi per la comunità e l’ambiente.

Al netto della soddisfazione di poter dire che grazie agli sforzi che ci hanno visti impegnati negli scorsi mesi questa Amministrazione ha finalmente raggiunto l’obiettivo di avviare un percorso di riqualificazione di un’area degradata e di un immobile abbandonato da 34 anni, nelle prossime settimane continueranno gli incontri con la proprietà per finalizzare i dettagli

della convenzione con l’obiettivo di non alterare il livello qualitativo e quantitativo degli standard originali e restare aderenti al Pgt vigente".