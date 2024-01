Precipita dal "Fungo", muore 25enne

Tragedia ieri sera, venerdì, in frazione Garbatola a Nerviano.

25enne precipita dal "Fungo" di Garbatola

Dramma nella frazione di Garbatola, ieri sera. Erano circa le 19.45 quando un giovane è precipitato dal penultimo piano del "Fungo", l'immobile abbandonato che si trova in via XX Settembre nella frazione.

Il ragazzo, 25 anni, si trovava al sesto piano della struttura abbandonata quando, per cause ancora da accertare, è caduto di sotto. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i carabinieri della stazione di Nerviano. Per il ragazzo non c'era nulla da fare. Il Pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo per chiarire le cause del decesso.

Sul posto anche il sindaco Daniela Colombo subito dopo aver appreso la notizia.