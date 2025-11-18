Il Consiglio regionale della Lombardia ha premiato questa mattina gli atleti paralimpici Simone Barlaam e Alberto Amodeo, i campioni di Cassinetta di Lugagnano ed Abbiategrasso reduci dai trionfi ai Mondiali di Singapore, dove hanno conquistato complessivamente 5 medaglie d’oro e 2 d’argento, seguiti ai trionfi olimpici di Parigi e Tokyo degli scorsi anni.
Il Consiglio regionale celebra i campioni paralimpici Barlaam e Amodeo
La premiazione, svoltasi in Aula consiliare, è avvenuta su proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia, che ha espresso un profondo ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, “per aver voluto rendere omaggio a due atleti che rappresentano il meglio della Lombardia e dell’Italia”. Oltre ad Alberto era presente in Aula Riccardo Barlaam, padre di Simone, il quale ha mandato un video messaggio proiettato durante la cerimonia; a loro sono stati consegnati il gagliardetto della Lombardia, una pergamena ed una medaglia.
Garavaglia: “Storie che parlano di dedizione, mentalità vincente e desiderio di superare ogni limite”
«Oggi celebriamo due eccellenze lombarde – ha dichiarato Christian Garavaglia – due atleti straordinari che uniscono TALENTO, SACRIFICIO, DEDIZIONE e una straordinaria MENTALITÀ, capace di trasformare difficoltà e ostacoli in successi. Le imprese di Simone e Alberto parlano del DESIDERIO DI SUPERARE LIMITI E VINCOLI, e testimoniano quale forza possa avere la determinazione quando diventa stile di vita».
Garavaglia ricorda come le loro vittorie “portino idealmente sul podio anche Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano, comunità che hanno accompagnato la crescita di questi due straordinari campioni”.
«Regione Lombardia – prosegue – sarà sempre al fianco degli atleti paralimpici. Le loro vittorie sono le vittorie di tutti noi, perché parlano di impegno, passione e della capacità di non arrendersi mai. Forza Alberto, forza Simone: continuate a regalarci emozioni e orgoglio lombardo nel mondo».
Il capogruppo di FdI ha espresso gratitudine al Presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, che ha presieduto la premiazione di questa mattina:
«Ringrazio il Presidente Romani – sottolinea Garavaglia – per aver voluto riconoscere in Aula il valore umano e sportivo di questi due campioni. Un gesto che onora l’intero movimento paralimpico lombardo e ribadisce l’impegno della Regione per uno sport davvero inclusivo e capace di unire».
La soddisfazione della leghista Silvia Scurati
“Oggi in Aula abbiamo premiato Simone Barlaam e Alberto Amodeo, due straordinari atleti paralimpici del nostro territorio magentino-abbiatense che ai recenti Mondiali di nuoto di Singapore hanno conquistato 5 ori e 2 argenti. Un risultato eccezionale che rende orgogliosa tutta la Lombardia”.
Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, a margine della cerimonia ufficiale.
“Barlaam e Amodeo sono l’esempio più bello di ciò che lo sport rappresenta: sacrificio, forza di volontà, dedizione e capacità di superare ogni limite. Con il loro impegno dimostrano che tutto è possibile, e che il nostro territorio continua a esprimere campioni capaci di ispirare intere generazioni. Ringrazio entrambi – conclude Scurati – per le emozioni che ci regalano e per l’immagine di eccellenza e coraggio che portano in tutto il mondo. La Lombardia è fiera di loro”.