Il consigliere Marzorati rompe con la Lega e va col gruppo misto: la decisione

Il consigliere comunale di Robecchetto con Induno Gabriele Marzorati passa al gruppo misto. L'ex militante della Lega ha spiegato le ragioni di questa scelta durante l'ultima seduta del Consiglio comunale.

«Ho comunicato al mio partito, la Lega Nord, che non ho intenzione di rinnovare la tessera per il prossimo anno. Gruppo misto è il nome che ho scelto per non dare una connotazione politica alla mia nuova “area” di riferimento. Per ora sono un indipendente. Continuerò a lavorare per il bene dei cittadini. Non andrò dunque contro la volontà di oltre 700 persone che hanno messo la croce sul mio nome alle ultime elezioni».