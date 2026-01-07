Sull’acquisizione del Parcheggio di via dell’Arsenale a Robecco sul Naviglio da parte del Comune ha voluto commentare il gruppo di minoranza Robecco e Frazioni – Coerenza.

Il comune vuole acquistare il parcheggio a pagamento: la perplessità del gruppo di opposizione

“Il Gruppo consiliare Robecco e Frazioni – Coerenza ritiene doveroso informare i cittadini sulla decisione della maggioranza di acquistare il parcheggio sotterraneo di via dell’Arsenale dalla società SOGEF, attualmente in procedura fallimentare/liquidazione. Una scelta che solleva molti interrogativi, soprattutto se si considera che il Comune già utilizza il parcheggio da anni in modalità di “uso gratuito perpetuo”

Cosa significa “uso gratuito perpetuo”?

“Significa che il Comune può utilizzare il parcheggio senza alcun costo, in modo illimitato nel tempo, senza doverne acquisire la proprietà. In altre parole, il servizio ai cittadini era già garantito, senza alcun esborso di denaro pubblico. Perché allora acquistarlo? La maggioranza ha deciso di procedere comunque all’acquisizione formale dell’immobile, a titolo gratuito, sostenendo che ciò rappresenti un vantaggio per il Comune. Una lettura che appare quantomeno semplicistica, se si considera lo stato reale della struttura e gli impegni economici futuri.

🔹 Una struttura in pessime condizioni

“Il parcheggio presenta infatti numerose e gravi criticità: assenza totale di videosorveglianza, con evidenti problemi di sicurezza; infiltrazioni d’acqua diffuse; servizi igienici inagibili ; porte tagliafuoco malfunzionanti, con potenziali rischi per l’incolumità degli utenti; ascensore che si blocca frequentemente, creando disagi soprattutto alle persone con disabilità, un evidente cedimento strutturale in prossimità del cancello di ingresso, tanto che il cancello stesso si apre solo a metà, un segnale allarmante che non può e non deve essere sottovalutato. Un aspetto che la maggioranza evita accuratamente di evidenziare è che, con l’acquisizione della proprietà, il Comune dovrà farsi carico anche delle spese condominiali. Spese che fino ad oggi non gravavano sulle casse comunali e che ora andranno ad aggiungersi ai costi di gestione ordinaria e straordinaria di una struttura già fortemente compromessa.

Il vero costo non è zero

“Definire questa operazione come “gratuita” è quindi fuorviante. Ci sono infatti spese condominiali ricorrenti, interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamenti normativi, eventuali lavori strutturali, il rischio concreto è che il parcheggio si trasformi da opportunità a nuovo e pesante fardello economico per un Comune che già versa in condizioni finanziarie delicate. Ci chiediamo quindi: è stato predisposto un piano dettagliato dei costi complessivi, incluse le spese condominiali? E’ stata fatta una valutazione tecnica indipendente sullo stato strutturale? Perché acquisire un bene degradato quando il Comune già ne usufruiva gratuitamente e senza obblighi aggiuntivi? Ancora una volta la maggioranza presenta come “vantaggio” ciò che rischia di essere un problema serio e duraturo, senza un confronto adeguato e senza dire ai cittadini quanto questa scelta potrebbe realmente costare nel tempo. Il gruppo Robecco e Frazioni – Coerenza continuerà a vigilare e a informare, perché la gestione del patrimonio pubblico deve essere responsabile, trasparente e coerente, non basata su slogan o operazioni di facciata”.