Il Comune va alla ricerca di sponsor

Il Comune di Arese ha aperto un avviso pubblico per procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per una serie di eventi sul territorio

Nel dettaglio l’attenzione dell’Amministrazione comunale riguarda Aresium news, la Festa patronale SS. Pietro e Paolo, Arese in Cinema, Short Out – Il festival dei cortometraggi e Risvegli urbani

“La risposta positiva ottenuta nel biennio scorso ci ha convinto a rinnovare l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni, uno strumento che permette al Comune di avere maggiori disponibilità economiche per una programmazione delle iniziative culturali e del tempo libero di più alto profilo e alle imprese partner di ottenere visibilità sul territorio, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione della vita culturale della città – ha dichiarato il sindaco Luca Nuvoli – Credo fortemente nel valore della collaborazione tra pubblico e privato come leva concreta per migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità. Alcune progettualità sono delle conferme, ma ci sono anche due grandi novità. Per questo invito le imprese locali e tutte le realtà imprenditoriali che desiderano farsi conoscere ad Arese o rafforzare il proprio legame con la comunità a cogliere questa opportunità e a diventare protagoniste attive dei nostri progetti”.