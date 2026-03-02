Il comune di Rescaldina rinnova per il 2026 il Bilancio Partecipativo, giunto alla sua ottava edizione, per favorire il coinvolgimento dei cittadini piccoli e grandi nel processo di partecipazione e protagonismo nelle scelte di iniziative innovative e condivise, a beneficio di tutto il paese.

Il Comune rinnova il Bilancio partecipativo anche per il 2026

Attraverso il Bilancio Partecipativo si sviluppa l’ascolto reciproco tra cittadini e istituzioni, si creano e si rafforzano legami tra cittadini, associazioni, scuole e si realizzano nuove idee.

“Lanciamo dunque questa nuova sfida e allo stesso tempo la cogliamo come stimolo di rinnovamento per quelle che saranno le iniziative proposte dai cittadini, mirate all’arricchimento della nostra comunità – fanno sapere dal Comune – La partecipazione, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco hanno contraddistinto le edizioni precedenti e siamo certi che scandiranno i vari appuntamenti di questa nuova coprogettazione”.

Partecipazione già dai 5 anni