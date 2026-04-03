Il Comune mette a disposizione locali per i medici di base

Medici di base, il Comune di San Vittore Olona ha emesso il bando per assegnare i locali.

Il Comune di San Vittore Olona ha emesso il bando per l’assegnazione, con affitto calmierato, dei locali che si trovano nella scuola primaria Carducci per metterli a disposizione di medici di base.

Ecco le parole del sindaco Marco Zerboni:

“Sul territorio di San Vittore Olona, ormai da troppo tempo non abbiamo più la presenza di medici di base. Sensibili a questa esigenza , come amministrazione, dopo attente riflessioni abbiamo deciso di pubblicare un bando per l’assegnazione con affitto calmierato dei locali sottostanti la scuola primaria Carducci, che già in passato hanno ospitato la presenza dei medici. I locali sono ancora in buono stato e non richiedono grandi lavori a carico degli assegnatari per poter essere usufruiti , tutte le loro caratteristiche così come le procedure di partecipazione all’assegnazione degli stessi sono perfettamente descritte nel bando pubblicato in data odierna, 3 Aprile 2026, sul portale del comune di San Vittore Olona, e che per favorire la partecipazione dei medici avrà una durata di 60 giorni. L’augurio dell’Amministrazione comunale sanvittorese è che queste condizioni di estrema agevolazione vengano raccolte da qualche medico, i locali con opportuni lavori potrebbero accoglierne fino a 7, affinchè la cittadinanza possa tornare ad avvalersi di un servizio che riteniamo di fondamentale importanza. Si ribadisce tutto l’impegno di amministratori per colmare questa lacuna di servizi del nostro comune , nel mettere a disposizione strutture idonee, impegno che deve vedere necessariamente il coinvolgimento e la disponibilità di medici ad insediarsi a San Vittore Olona per lo svolgimento della loro professione”.