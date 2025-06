Il Comitato contro il polo logistico: "Dall'Amministrazione frasi fuorvianti"

Il Comitato «No» al polo logistico di Castano Primo ancora sul piede di guerra. Il collettivo è nato da poco ma sta già facendo sentire la propria voce. E' quello che si oppone all’eventuale realizzazione di un nuovo polo logistico in paese. Che è tornato all’attacco e lo ha fatto prendendo spunto da alcune informazioni riportate sul periodico del Comune.

"Affermazioni fuorvianti da parte dell'Amministrazione comunale"

Al centro delle riflessioni "Le affermazioni fuorvianti rilasciate dall’Amministrazione comunale sul periodico comunale».

Infatti, hanno scandito, «Leggiamo le affermazioni del Comitato No Polo Logistico che vengono definite dall’Amministrazione come ‘fuorvianti’. E quando il progetto sarà pronto noi cittadini non potremo più fare nulla! Domande per i cittadini: ma secondo voi un imprenditore sarebbe disposto a spendere qualche milione di euro per l’acquisto dei terreni se non avesse l’ok preventivo (anche se solo informale) da parte di una Amministrazione comunale sulla fattibilità del progetto? Un polo logistico in prossimità dell’Istituto Torno, porterebbe beneficio ai cittadini castanesi o forse a solo pochi singoli? L’Amministrazione comunale non ha dato l’ok a raccogliere le firme per la petizione presso la sede comunale, limitando così l’attività di informazione del Comitato No Polo Logistico, solo perché c’era qualche inesattezza nella richiesta?».

Le conclusioni del collettivo

Poi le conclusioni del collettivo: