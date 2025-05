Il circolo di Fratelli d'Italia di Cerro in visita a Bruxelles

Il Circolo “Pino Rauti” di Fratelli d’Italia – Cerro Maggiore a Bruxelles per onorare la memoria di Sergio Ramelli.

Il vicepresidente del Circolo “Pino Rauti” di Fratelli d’Italia – Cerro Maggiore ha partecipato, insieme alla delegazione lombarda di Gioventù Nazionale, alla due giorni organizzata a Bruxelles in occasione dell’inaugurazione della mostra “Sergio Ramelli, il coraggio della libertà”, ospitata presso la sede del Parlamento Europeo.

«La figura di Sergio Ramelli rappresenta un esempio limpido per noi giovani – ha dichiarato il vicepresidente –. È fondamentale che la sua storia venga raccontata anche in contesti istituzionali di rilievo come quello del Parlamento Europeo. Sergio è la dimostrazione concreta di come si possa e si debba essere fieri delle proprie idee, anche nei momenti più difficili. La sua memoria deve continuare a vivere, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché si comprenda il valore della libertà e del coraggio politico».