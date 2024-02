Il centrosinistra presenta Giammario, sarà lui a sfidare il sindaco Lavanga

«Lavorare sulla Pogliano del 2024 per costruire quella del 2034». Con questo slogan, Raffaele Giammario , classe 1972, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Pogliano Milanese come rappresentante della lista civica «Vivere Pogliano».

Lista civica appoggiata dalla coalizione di centrosinistra

Lista civica che come sempre sarà appoggiata dai partiti di centrosinistra. «Il mio sogno - ha affermato Giammario durante la presentazione avvenuta nella sede del Partito Democratico è quello che la comunità di Pogliano possa tornare a rifiorire. Vogliamo risvegliare il vivere di Pogliano che in questi ultimi anni di amministrazione del centrodestra è sparito» Giammario vive in paese dal 1999 e dal 2009 collabora, senza essere iscirtto al Pd, con la civica «Vivere Pogliano. Ingegnere informatico con la passione per il basket, gioca a livello amatoria con una società legata a un oratorio di Rho, Raffaele Giammario ha avuto precedenti esperienze politiche a Monza, dove abitava prima di sposarsi con la poglianese Sara Morlacchi, come rappresentante dell’allora Partito Popolare nelle circoscrizioni. «Il mio sogno è quello di contribuire alla crescita di questa comunità»

Parlare oggi del programma elettorale è presto, prima voglio ascoltare i cittadini

E quando gli si chiede se ha già pronto il programma elettorale per sfidare un avversario come il sindaco uscente Carmine Lavanga la sua risposta è la seguente. «Parlare oggi di programma elettorale è decisamente presto - ha affermato il candidato sindaco del centrosinistra poglianese - Abbiamo diverse idee per rilanciare il paese ma per prima cosa preferiamo ascoltare le persone, capire quelle che sono le loro esigenze e quali i problemi che percepiscono in paese. Sarebbe troppo facile arrivere qui e “vendere” un catologo con le “offerte” di quello che siamo pronti a fare, al primo posto per noi vengono le persone e le loro idee e per questo bisogna ascoltarle.»

Le prossime settimane serviranno per costruire la squadra che affronterà la campagna elettorale

Ascolto che i rappresentanti della lista civica Vivere Pogliano faranno tutti i martedì sera presso la sede del Partito Democratico di via Filzi. «Ovviamente non sarà da solo ad affrontare questa avventura - ha concluso il candidato sindaco del centrosinistra Raffaele Giammario - Le prossime settimane serviranno per costituire la squadra che affronterà la campagna elettorale Ribadisco che vogliamo ripartire da noi da quello che c’è dentro di noi, dalla nostra anima che forse abbiamo perso. Solo in questo modo riusciremo a convincere le persone che abbiamo un progetto importante per il rilancio del paese, un progetto che mette al centro la comunità poglianese e non la singola persona.»