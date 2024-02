Una giornata in allegria per ricordare Pino

E' passato un anno, ma il ricordo non si è affievolito per niente e oggi i suoi amici hanno deciso di ricordarlo all'insegna dell'allegria: così è stato commemorato Pino Alì, ex presidente dell'associazione Sesamo di Rho.

Pino si commemora in allegria

È perfettamente riuscito il primo torneo di bowling dedicato, a un anno dalla sua scomparsa, a Pino Alì, 'uomo che ha dedicato la sua vita ai ragazzi diversamente abili, svoltosi a Nerviano. Una giornata in amicizia che ha visto partecipare i ragazzi di Sesamo Rho, ASA Varese e Vigevano: partite di bowling, pranzo insieme e al termine le premiazioni effettuate dall'assessore allo sport del comune di Rho Alessandra Borghetti e dalla referente di zona di Special Olimpici Annamaria Arpinati.

Sul gradino più alto del podio Rho, poi Varese e Vigevano. Ma il risultato è stata l'ultima cosa perché l'importante è stato ricordare Pino e, come ha ammesso la moglie Silvana, è stato fatto nella maniera migliore.

"Oggi ci saremmo sentiti soli, essere qui con questa nostra grande famiglia di Sesamo è stato importante e ha fatto sentire meno la tristezza. Pino in tutti questi anni è stato una figura fondamentale per il Team Lombardia di Special Olympics Italia , mettendo in campo un enorme impegno e un grande amore per tutti gli atleti".

Parte attiva dello staff regionale con il ruolo di responsabile dell'Area Famiglie, ha lasciato un segno indelebile anche a livello nazionale grazie alla sua dedizione e alla sua presenza costante.