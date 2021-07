Il Centrodestra sigla l'alleanza con Idee x fare e a Corbetta si delinea la corsa a tre per la fascia tricolore. In attesa della ricandidatura del sindaco Marco Ballarini, dopo l'annuncio della corsa di Antonio Cipriano per il centrosinistra, si attende per venerdì 16 luglio la presentazione del candidato del Centrodestra.

Lunedì 13 luglio i partiti (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Lombardia ideale e Lega) hanno annunciato l'alleanza con la civica fondata dall'ex assessore della Giunta Ballarini, Maurizio Cattaneo, con gli imprenditori Renzo Bassetto (quest'ultimo quotatissimo quale candidato sindaco) e Maurizio Sala.

Venerdì presentazione del candidato

Cattaneo ha parlato di "sintesi trovata" tra la realtà civica e i partiti, rilanciando la coalizione allargata che potrebbe portare da 4 a 6 liste a sostegno del candidato sindaco, che sarà ufficializzato in evento venerdì in villa Borri Manzoli, dalle 20.