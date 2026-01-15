Il Centrodestra annuncia il suo candidato sindaco a Legnano

La coalizione di centrodestra di Legnano ha annunciato la propria scelta unitaria per la candidatura alla carica di sindaco della città alle prossime elezioni amministrative: Mario Almici.

Mario Almici è un legnanese doc, attualmente Assessore al Bilancio del Comune di Parabiago.

“La scelta di Almici rappresenta la volontà di consolidare il centrodestra locale attorno a una figura capace. La sua candidatura è espressione di una coalizione coesa e determinata a proporre a Legnano un’Amministrazione dinamica, trasparente e orientata al futuro”.