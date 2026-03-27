Il candidato sindaco del centrodestra è Mario Ceriotti

Accanto ai simboli di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ci sarà quello della sua lista civica Amministrare Insieme.

A poco meno di due mesi dalle elezioni amministrative di Magnago, anche il centrodestra ufficializza il proprio candidato sindaco. A guidare la coalizione sarà Mario Ceriotti.

Il centrodestra ha il suo candidato: è Mario Ceriotti

Classe 1951, figura di lunga e consolidata esperienza politica locale, Ceriotti torna sulla scena politica dopo una pausa di quattro anni, durante i quali non si era candidato alle elezioni del 2022. In passato, è stato già candidato alla poltrona più importante in due occasioni: nel 2017, alla guida della propria lista civica Amministrare Insieme, e ancora prima nel 2012, sempre per l’area di centrodestra ma in una configurazione che all’epoca non includeva la Lega. Oggi, invece, la sua candidatura riesce a unire l’intero schieramento, composto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si aggiunge proprio la sua componente civica, che ritorna con il nome Amministrare Insieme.

Una netta e voluta rottura con l’Amministrazione Candiani

La sua discesa in campo segna una netta e voluta rottura con il recente passato e con l’Amministrazione guidata da Dario Candiani, terminata con il commissariamento. A testimoniarlo è la futura composizione della lista a suo sostegno, che vedrà la presenza di pochissimi superstiti provenienti dalla precedente esperienza consiliare di centrodestra. Si tratta di una scelta precisa, volta a costruire una squadra profondamente rinnovata e a evitare ingerenze o condizionamenti da parte di esponenti o vecchie logiche politiche che hanno caratterizzato la passata, e travagliata, consiliatura.