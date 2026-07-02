Igiene urbana, rinnovato fino al 2031 il contratto con Asm

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il rinnovo quinquennale. Previsti il potenziamento dello spazzamento stradale e la digitalizzazione della Tari.

«Il rinnovo dell’affidamento ad Asm fino al 2031 rappresenta una scelta di continuità, fondata sui risultati raggiunti in questi anni e sulla qualità del servizio garantito ai cittadini». Con queste parole il sindaco di Santo Stefano Ticino Dario Tunesi commenta il via libera del Consiglio comunale al prolungamento dell’affidamento del servizio di igiene urbana ad Asm per altri cinque anni.

Igiene urbana

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di proseguire fino al 2031 la collaborazione, iniziata nel 2015, con Asm, l’Azienda speciale multiservizi partecipata dal Comune di Santo Stefano Ticino e da altri dieci Comuni del Magentino e del Castanese. Martedì 23 giugno il parlamentino cittadino ha deliberato all’unanimità il rinnovo quinquennale dell’affidamento ad Asm della gestione dei servizi di igiene ambientale. La decisione conferma la reciproca soddisfazione dell’Amministrazione comunale e di Asm per le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre che per la gestione della piattaforma per la raccolta differenziata. L’obiettivo condiviso è quello di mantenere, e migliorare ulteriormente, gli elevati livelli di efficienza del servizio e incrementare la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato.

Tunesi: «Una scelta di continuità»

Il sindaco Dario Tunesi ha dichiarato:

«Il rinnovo dell’affidamento ad Asm fino al 2031 rappresenta una scelta di continuità, fondata sui risultati raggiunti in questi anni e sulla qualità del servizio garantito ai cittadini. La gestione dell’igiene urbana è un ambito strategico per il benessere della nostra comunità e la tutela dell’ambiente. Siamo convinti che la collaborazione con Asm, consolidata nel tempo, ci consentirà di mantenere elevati standard di efficienza e di proseguire nel percorso di miglioramento della raccolta differenziata, promuovendo comportamenti sempre più sostenibili e responsabili da parte di tutta la cittadinanza».

Più spazzamento e Tari digitale

Soddisfazione, con uno sguardo al futuro, anche da parte del direttore generale di Asm Aldo Amadori:

«Durante la seduta del Consiglio comunale che ha votato il rinnovo del contratto del servizio di igiene urbana ad ASM abbiamo illustrato le proposte migliorative che saranno attuate nel prossimo quinquennio. Si tratta di upgrade importanti, che alzeranno ulteriormente il livello del servizio che offriamo, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente».

Apprezzamento per il rinnovo quinquennale del contratto è stato espresso anche dal presidente e amministratore delegato di Asm Andrea Zanardi:

«Sono molto soddisfatto della fiducia che l’amministrazione comunale ha riaccordato ad Asm e lavoreremo con impegno per migliorare ulteriormente quanto abbiamo fatto negli ultimi cinque anni. In particolare vorrei sottolineare il rafforzamento del servizio di spazzamento stradale, che vedrà l’utilizzo di una nuova minispazzatrice in grado di lavorare anche sui marciapiedi, lungo le piste ciclopedonali e nelle aree di piccole dimensioni. Oltre a ciò, grazie alla messa di servizio di un nuovo addetto allo spazzamento manuale, si potrà intervenire con ancora maggiore efficacia sul mantenimento del decoro urbano e sul contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Asm supporterà inoltre l’Amministrazione comunale nell’avvio della digitalizzazione dell’invio delle bollette della Tari».