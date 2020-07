“I semafori non funzionano, si intervenga”: il Movimento 5 stelle lancia l’allarme

“I semafori non funzionano”: il Movimento 5 stelle di Cerro Maggiore chiede al Comune di intervenire. “E’ un problema di sicurezza”.

“I semafori non funzionano, occorre intervenire”

A lanciare l’allarme è il Movimento 5 stelle di Cerro Maggiore che segnala disservizi (che possono essere pericolosi) nei semafori presenti in paese. “Ho presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta e spero che la problematica venga risolto al più presto – afferma il portavoce del M5s Edoardo Martello – Il semaforo di via Baldini ha una lampadina spenta, idem per quello in via 24 Maggio, in via Roma sono diverse le lampadine spente. A Cerro Maggiore e Cantalupo, salvo errori, vi sono solo 5 incroci con semaforo (più uno solo lampeggiante). Chiediamo di intervenire perchè abbiamo verificato che a Cerro e frazione spesso gli impianti presentato malfunzionamenti e lampadine spente e il buon funzionamento degli impianti semaforici è fondamentale per la sicurezza stradale”.

Per questo nell’interrogazione il movimento chiede al sindaco e alla Giunta di “conoscere il nome della società che ha in appalto la manutenzione dei semafori, la scadenza dell’appalto, il costo annuo dello stesso, se nel contratto ci sono degli obblighi di pronto intervento e se quest sono stati rispettati”.

E Martello aggiunge: “Nel conteggio degli impianti ho compreso anche quello in via Curiel, che è solo lampeggiante e rappresenta un altro incrocio critico dove sono avvenuti già incidenti”

