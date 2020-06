Incidente a Cerro Maggiore, tre auto distrutte e quattro feriti FOTO

Incidente a Cerro Maggiore, schianto all’incrocio di via Curiel: tre auto coinvolte e quattro feriti. Sul posto ambulanza della Croce Rossa, automedica e Polizia Locale.

Incidente a Cerro Maggiore, momenti di paura

Lo schianto è stato molto violento. E’ quanto successo intorno alle 16.30 all’incrocio di via Curiel a Cerro Maggiore. Per cause ancora da accertare, tre auto si sono scontrate. Molti i danni riportati dalle vetture coinvolte. Quattro le persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, in codice rosso in quanto le condizioni delle persone vittime dell’incidente sembravano molto gravi, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme all’automedica dell’ospedale a una pattuglia della Polizia Locale.

LE FOTO:

