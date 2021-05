Hub vaccinale, il governatore Fontana in visita. Lo annuncia l’Asst Ovest milanese, cui fa capo il grande centro vaccinale allestito nella fiera abbiatense.

Mentre continua senza sosta la campagna vaccinale, che il 20 maggio aprirà agli over 40, mercoledì 19 maggio, alle 9, in via Ticino, arriverà il presidente lombardo per visitare lo spazio allestito in fiera, accertarsi dell’attività in corso e rispondere alle domande sul mondo della sanità.

Ospedale, tema caldo

Non è escluso che, in occasioen di questa visita, il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, colga l’occasione per portare all’attenzione del Governatore il tema chiave del futuro del Cantù, argomento oggetto di una lettera inviata all’assessore Moratti appena insediata.