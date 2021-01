Ospedale, Nai: “Ho chiesto un incontro alla Moratti”

Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai: “Ho chiesto un incontro al nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia per parlare dell’ospedale e del Pronto soccorso”

La nomina di Letizia Moratti a nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia al posto di Giulio Gallera potrebbe portare ad un cambio di rotta per il futuro dell’ospedale di Abbiategrasso? I primi segnali, con i richiami dell’ex sindaco di Milano alla necessità di rimettere mano alla riforma Maroni e di riportare al centro i presidi territoriali, parrebbero incoraggianti. E gli amministratori locali non intendono farsi sfuggire la possibile occasione.

Così il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, che non ha perso tempo: “Sabato 9 gennaio ho inviato una lettera al nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti per congratularmi con lei per il nuovo incarico. Ho colto inoltre l’occasione per richiedere il prima possibile un incontro per discutere della situazione dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso e del suo Pronto soccorso in particolare”.

Nai prosegue: "Come già ribadito, l'impegno mio e della mia amministrazione per rilanciare l'ospedale abbiatense continua; con l'insediamento della nuova Giunta regionale contiamo venga riaperto il dialogo per poter finalmente vedere il rilancio del nostro ospedale"