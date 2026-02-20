Hockey e pattinaggio a Rho, Lega: “Un’opportunità per il territorio”

C’è entusiasmo nella file della Lega per la possibilità di mantenere a Rho un palazzetto del ghiaccio per il pattinaggio e l’hockey.

Con queste parole il deputato della Lega, Fabrizio Cecchetti, e il consigliere metropolitano Christian Colombo accolgono con estremo favore la decisione di Fondazione Fiera Milano di mantenere operativo l’impianto dedicato agli sport invernali all’interno dei padiglioni fieristici.

“Mentre il sipario si sta abbassando sulle Olimpiadi Invernali – dichiarano i due esponenti leghisti – giunge una notizia straordinaria per Rho, per Milano e per tutti i comuni dell’hinterland del Nord-Ovest. La scelta di preservare la struttura rappresenta una prima, concreta eredità dei Giochi sul territorio, trasformando l’entusiasmo di queste settimane in una risorsa tangibile per la comunità.”

“Sebbene si tratti di una soluzione per i prossimi tre anni in attesa della realizzazione del nuovo palazzetto del ghiaccio a Milano – precisano Cecchetti e Colombo – la permanenza della pista garantisce continuità a un movimento sportivo in forte ascesa. La rassegna olimpica, voluta fortemente dalla Lega, sta unendo l’Italia nel segno dei trionfi dei nostri atleti e sta portando i riflettori del mondo intero sulle nostre eccellenze territoriali. Il mantenimento dell’impianto di Rho Fiera – concludono – potrebbe costituire inoltre una risposta attesa e doverosa per i tantissimi tifosi del pattinaggio e dell’hockey. Dopo troppo tempo trascorso senza una struttura adeguata, si apre finalmente la possibilità di veder risorgere la gloriosa storia dell’Hockey Milano, offrendo nuovamente una casa a una tradizione sportiva che merita di tornare ai vertici.”