Guardia medica, la Regione boccia emendamento da 50mila euro. Era stato proposto dal consigliere regionale Pietro Bussolati per risolvere la questione dello spostamento del servizio, sollevata da sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.

Attacca il consigliere comunale del Pd Magenta e coordinatore enti locali del Pd metropolitano, Paolo Razzano:

“Nel Magentino in queste ore c’è grande preoccupazione per la possibilità che la Guardia Medica venga spostata su un altro territorio. Ieri la maggioranza di centrodestra ha bocciato in Consiglio Regionale l’emendamento del Pd che obbligava a mantenere il presidio medico a Magenta. Il sindaco di Corbetta dice di aver messo a disposizione degli spazi nella sua città (ovviamente il sindaco Chiara Calati non è pervenuta). Per favore basta! La sanità delle persone non è una pallina da ping-pong con cui giocare ai campanilismi”.