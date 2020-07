Guardia medica, il Pd chiede risorse per tenerla in città

Guardia medica, il Pd regionale propone un emendamento da 50mila euro per la continuità assistenziale, così da sistemare la sede magentina ed evitare il trasferimento.

LA BATTAGLIA DEL SINDACO DI CORBETTA: video

“La Guardia medica è da anni in una situazione di grave difficoltà all’interno di un quadro dei servizi sanitari che sta subendo un’opera di smantellazione: i locali e gli spazi in cui il servizio si svolge sono importanti, ma a fare la differenza è chi paga i medici, chi mantiene i locali e chi garantisce il servizio auto. Regione Lombardia se ne vuole liberare! Poi se a Magenta o ad Abbiategrasso è solo questione di dove scomparirà per prima. Progetto Magenta ritiene indispensabile che il servizio della guardia medica resti attivo a Magenta. Magenta non può e non deve riununciare, per convenienza politica, ad un servizio tanto importante. Anzi! Chiediamo al Sindaco Calati di usare tutti i mezzi possibili – compreso il fatto di essere del partito di Fontana, Presidente di Regione Lombardia – perché il servizio resti a Magenta. Difenda il servizio! Non la sua parte politica”.

