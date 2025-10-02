Guardia di Finanza in municipio, il sindaco: “Controlli a campione sui fondi Pnrr, tutto ok”

Le fiamme gialle sono arrivate ieri mattina, il sindaco: "Tutto a posto, abbiamo ricevuto anche complimenti"

Guardi di Finanza nel municipio di Nerviano. Il sindaco: “Controlli a campione sui fondi Pnrr, tutto a posto”.

Guardia di Finanza in municipio

Guardia di Finanza nel municipio di Nerviano. E’ quanto successo la mattina di mercoledì. Le fiamme gialle hanno infatti bussato alla porta del municipio. Il motivo? Controlli sui fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le parole del sindaco

“Confermo la visita della Finanza, conclusa con esito positivo – commenta il sindaco Daniela Colombo – Si è trattato di un controllo a campione sui progetti Pnrr. I militari si sono anche complimentati per l’efficacia dei progetti di digitalizzazione implementati grazie ai fondi Pnrr che hanno agevolato i controlli”.