 Graziano Musella chiarisce: «Passari è l’unico autorizzato a parlare per Forza Italia a Pero»

Il commissario provinciale di Forza Italia Graziano Musella chiarisce una volta per tutte la situazione del gruppo locale di Pero

L'ex segretario Carlo Marano ha affermato di essere ancora lui il "Responsabile"

L’ormai ex segretario del partito Carlo Marano infatti, di recente, ha nuovamente ribadito «che la nomina di un nuovo responsabile cittadino da parte del Commissario Provinciale pro-tempore di Forza Italia presenta evidenti profili di illegittimità. Per questo motivo ho promosso regolare istanza verso le competenti istituzioni di garanzia del movimento. In attesa di completare l’istruttoria, informo le forze del centrodestra locali che la funzione di responsabile di Forza Italia Pero, fino a ulteriori comunicazioni da parte degli organi di garanzia, rimane in capo a me».

Musella smentisce quando detto da Carlo Marano

Graziano Musella smentisce quanto detto da Marano attraverso un comunicato inviato alla nostra redazione e che mette la parola fine alla questione. «Il forte aumento di persone che intendono impegnarsi in FI Pero – si legge nello scritto – ha reso necessario procedere a una ridefinizione degli incarichi locali, in vista anche delle elezioni.

"Luigi Passari è l'unica persona autorizzata a parlare"

In quest’ottica, in base ai poteri conferitimi dallo Statuto dI FI, ho nominato un nuovo responsabile, Luigi Passati, con le stesse modalità con le quali era stato precedentemente indicato Marano. Passari è dunque l’unica persona autorizzata a parlare e ad operare a Pero in nome e per conto di Forza Italia».