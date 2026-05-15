Grande partecipazione e forte interesse per l’incontro “A tavola con un parlamentare”, svoltosi ieri sera a Legnano presso Casa Romana alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del candidato sindaco Mario Almici.
Grande partecipazione per l’incontro “A tavola con un parlamentare”
La serata ha rappresentato un importante momento di confronto politico e territoriale, confermando il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e la volontà di costruire un dialogo diretto con cittadini, amministratori e realtà locali.
Numerosi gli esponenti istituzionali e i rappresentanti del partito presenti all’iniziativa, tra cui l’Onorevole Carlo Maccari, Guglielmo Villani, gli assessori regionali Romano La Russa, Francesca Caruso e Alessandro Beduschi, oltre agli Onorevoli Fabio Raimondo, Stefano Maullu, Riccardo De Corato, Lucrezia Mantovani, Mario Mantovani e Pietro Fiocchi.
Le dichiarazioni della consigliera regionale Cacucci
“Siamo molto soddisfatti della partecipazione registrata e dell’attenzione dimostrata verso i temi affrontati nel corso della serata – dichiara il consigliere regionale Maira Cacucci – L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di ascolto e confronto su questioni concrete che riguardano il territorio, le famiglie, il sostegno alle attività produttive, la sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità. Fratelli d’Italia continua a portare avanti un’azione politica radicata nei territori e vicina ai cittadini, mettendo al centro proposte serie, presenza costante e una visione amministrativa concreta. La grande partecipazione di ieri sera dimostra come vi sia una crescente attenzione verso un modo di fare politica fatto di ascolto, contenuti e impegno quotidiano al servizio delle comunità locali”.