Grande partecipazione e forte interesse per l’incontro “A tavola con un parlamentare”, svoltosi ieri sera a Legnano presso Casa Romana alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del candidato sindaco Mario Almici.

Grande partecipazione per l’incontro “A tavola con un parlamentare”

La serata ha rappresentato un importante momento di confronto politico e territoriale, confermando il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e la volontà di costruire un dialogo diretto con cittadini, amministratori e realtà locali.

Numerosi gli esponenti istituzionali e i rappresentanti del partito presenti all’iniziativa, tra cui l’Onorevole Carlo Maccari, Guglielmo Villani, gli assessori regionali Romano La Russa, Francesca Caruso e Alessandro Beduschi, oltre agli Onorevoli Fabio Raimondo, Stefano Maullu, Riccardo De Corato, Lucrezia Mantovani, Mario Mantovani e Pietro Fiocchi.

Le dichiarazioni della consigliera regionale Cacucci