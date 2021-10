Gli auguri del presidente della conferenza dei sindaci Alto Milanese, Walter Cecchin

Gli auguri di Walter Cecchin, presidente della conferenza dei sindaci Alto Milanese. Il quale ha poi annunciato che presto verranno ufficializzate le nuove nomine di presidente e vicepresidente alla conferenza dei sindaci.

"Oggi voglio fare i miei più sentiti complimenti e auguri di buon lavoro ai sindaci dell'Alto Milanese e al sindaco della Citta Metropolitana Beppe Sala che sono stati riconfermati per un secondo mandato o che sono stati eletti per la prima volta, come il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi . Il nostro territorio ha avuto una conferma del buon lavoro fatto fino ad ora dalle varie amministrazioni indipendentemente dal colore politico di appartenenza".

- Buscate, con Fabio Merlotti

- Dairago, con Paola Rolfi

- Robecchetto con Induno, con Giorgio Braga

- Villa Cortese, con Alessandro Barlocco

- Nerviano andrà al ballottaggio.

Il messaggio di Cecchin, prima delle elezioni

"Cari sindaci per alcuni di noi oggi è un giorno particolare, dove ancora una volta ci mettiamo in gioco per le comunità che amministriamo e che amiamo.

Quanti pensieri e quante soddisfazioni ci hanno regalato questi cinque o dieci anni da sindaco, sicuramente tantissime e per questo motivo siate sereni e fiduciosi perché avete dato ogni giorno il meglio di voi stessi, della vostra vita sacrificando come sempre accade il tempo ai nostri affetti più cari, le nostre famiglie".