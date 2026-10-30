Giuseppe Sisti confermato alla guida della Lega di Bareggio

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Giuseppe Sisti è stato riconfermato alla guida della sezione cittadina della Lega di Bareggio.

Giuseppe Sisti rieletto segretario della Lega

La rielezione è arrivata nel corso del congresso della sezione, al quale ha partecipato, nel ruolo di commissario della serata, il segretario provinciale della Lega del Ticino Alessio Zanzottera. L’assemblea degli iscritti ha confermato la volontà di proseguire nel percorso di radicamento territoriale e di rafforzamento dell’azione politica del movimento, in vista delle prossime sfide elettorali.

«Ascoltare cittadini e frazioni»

Sisti dichiara:

«Ringrazio tutti i numerosi iscritti presenti al congresso locale per la fiducia dimostratami, con la voglia di continuare a lavorare con spirito di servizio, trasparenza e disponibilità all’ascolto. La priorità della nostra sezione sarà continuare ad essere presenti sul territorio, ascoltare cittadini e frazioni, raccogliere segnalazioni e proposte e trasformarle in iniziative concrete nell’interesse della comunità».

«Bareggio è cambiata in meglio»

Il segretario riconfermato ha quindi indicato la linea che la sezione intende seguire anche in vista delle prossime elezioni amministrative:

«Vogliamo altresì mantenere sempre salda la coerenza tra l’azione amministrativa locale e i principi e i valori che caratterizzano la Lega. Continueremo a organizzare momenti di incontro e guardiamo già alle prossime elezioni amministrative, certi che i due mandati consecutivi a trazione Lega abbiano radicalmente cambiato in meglio Bareggio. Il nostro movimento punta, infatti, a confermare il proprio ruolo di forza trainante e maggioritaria del centrodestra locale. Questo favorendo l’ingresso di nuove energie e valorizzando il ruolo di tutti gli iscritti».