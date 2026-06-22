Dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco di Magenta Enzo Tenti, tornato nella “sua” Vittuone, il sindaco Luca del Gobbo attraverso il decreto pubblicato nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno, ha nominato sia il nuovo vicesindaco della Città della Battaglia che anche il nuovo assessore che prenderà così il posto di Tenti all’interno dell’Esecutivo.

Giunta di Magenta: Gelli nuovo vicesindaco, Pelizzari nominato assessore

Per quanto riguarda la scelta sul vicesindaco, Del Gobbo ha optato per Simone Gelli, che mantiene inoltre le sue deleghe all’Urbanistica ed Edilizia privata; Ambiente ed Ecologia; Protezione Civile; Farmacie; Sportello Unico Attività Produttive e raccoglie invece due delle deleghe lasciate da Tenti ai Rapporti con il Consiglio comunale e ai Comitati Civici.

Sul fronte del nuovo assessore, il primo cittadino ha nominato Alessandro Pelizzari. L’ormai ex consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia nell’assise cittadina, raccoglie altre due delle deleghe di Tenti: Lavori pubblici, manutenzione e decoro; Viabilità e Trasporti.

Infine le deleghe a Polizia Locale e Sicurezza Urbana sono state raccolte proprio dal sindaco Del Gobbo.

Le dichiarazioni:

“Grazie per la disponibilità di entrambi – ha sottolineato proprio il primo cittadino – Grazie a Simone che assume l’incarico di vicesindaco. Grazie ad Alessandro che ha deciso di accettare l’invito che gli abbiamo fatto di prendere un assessorato impegnativo come quello ai Lavori Pubblici. Assessorato che ha in itinere diverse lavorazioni importanti, una su tutte quella della riqualificazione di piazza Liberazione”. “Ringrazio il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo che questa mattina mi ha conferito la funzione di Vicesindaco e affidato due nuove deleghe: rapporti con il Consiglio Comunale e Rapporti con i Comitati Cittadini. Un ringraziamento alla Sezione della Lega di Magenta per il grande supporto, unitamente alla Segreteria Provinciale della Lega Ticino con il sul Segretario, Alessio Zanzottera per la fiducia accordatami. Mi auguro di dare sempre il meglio per la mia città e per la comunità che concorro ad amministrare”, ha sottolineato Gelli. “Ringrazio il sindaco per la fiducia. Ci conosciamo praticamente da sempre. Ci siamo conosciuti ancora meglio politicamente in questi quattro anni di lavoro insieme. Accettare questa richiesta di entrare in squadra, mi è sembrata un’opportunità da cogliere per fare un passo in avanti in questo impegno politico. Questi quattro anni di consigliere e capogruppo mi sono serviti per conoscere meglio la città, le sue esigenze e soprattutto i vari meccanismi. Inizierò a fare ora qualche incontro con l’ingegner Lanati, responsabile dell’ufficio tecnico per capire quelle che sono le priorità della nostra città”.

Pelizzari lascia così il posto in consiglio comunale, che verrà occupato molto probabilmente dal secondo dei non eletti Walter Colombini.