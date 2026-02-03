Gioventù Nazionale in piazza per chiedere più sicurezza: raccolte cento firme

I militanti di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, sono tornati in piazza San Magno a Legnano per chiedere più sicurezza in città.

Gioventù Nazionale in piazza San Magno a Legnano per la sicurezza

È successo sabato 31 gennaio. Spiega Gioele Tafuri, segretario di Gioventù Nazionale Alto Milanese:

“La risposta dei legnanesi è stata chiara: in poco più di tre ore sono state raccolte circa 100 firme, con numerosi cittadini che si sono fermati per segnalare problemi concreti e chiedere interventi immediati. Siamo tornati in piazza perché il problema della sicurezza non si risolve con passerelle, annunci o presunte ‘Giornate’ indette fuori tempo massimo da parte di chi per anni non ha saputo affrontare l’emergenza (il riferimento è alla Giornata della sicurezza urbana indetta dall’Amministrazione comunale, promossa in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, ndr). I giovani, le famiglie e i commercianti chiedono misure concrete: più controlli, più presenza sul territorio, più prevenzione. La sinistra non può continuare a fingere che vada tutto bene quando l’insicurezza è sotto gli occhi di tutti”.

A raccogliere le istanze dei cittadini c’era anche il candidato sindaco Almici

Alla raccolta firme ha partecipato anche Mario Almici, candidato sindaco del centrodestra ed esponente di Fratelli d’Italia, che insieme ai militanti di Gioventù Nazionale ha ascoltato le istanze portate dai cittadini. Gioventù Nazionale spiega:

“Un segnale politico chiaro: stare in mezzo alla gente, raccogliere problemi reali e trasformarli in proposte operative”.

“Se non si garantisce sicurezza qui, il problema si estende a tutto il territorio”

Conclude Tafuri:

“Legnano è una città strategica, frequentata ogni giorno anche da tanti residenti dei comuni limitrofi. Se non si garantisce sicurezza qui, il problema si estende a tutto il territorio. Noi non arretriamo: continueremo a essere presenti, in piazza e nei quartieri, perché la sicurezza è un diritto”.