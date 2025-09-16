Flavio Cozzi, Assessore allo sport, all’informatizzazione e innovazione di Nerviano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’ottima riuscita della “Giornata dello sport.

Giornata dello sport: l’assessore ringrazia tutti i partecipanti

Una giornata di sport straordinaria: grazie di cuore a tutta Nerviano! A qualche giorno di distanza dalla splendida “Giornata dello Sport” che ha animato Nerviano domenica scorsa, desidero rivolgere, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, un ringraziamento profondo e sentito a tutta la comunità – ha affermato l’assessore Cozzi – Vedere le nostre strade trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, ricco di energia, sorrisi e partecipazione, è stata un’emozione indescrivibile e la più bella testimonianza di quanto il nostro Comune sia vivo e coeso. Questa giornata non è stata una semplice vetrina di discipline sportive, ma la celebrazione dei valori più autentici che lo sport porta con sé: l’impegno, il rispetto, la collaborazione e la sana competizione. È stato meraviglioso osservare la curiosità e l’entusiasmo negli occhi dei più piccoli mentre si cimentavano in nuove attività, l’energia dei ragazzi e la partecipazione delle famiglie, che hanno risposto con calore e affetto al nostro invito. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, che lo sport è un linguaggio universale, capace di rafforzare il tessuto sociale della nostra Nerviano”.

Il lavoro di moltissime persone

“Il successo straordinario di questo evento è frutto del lavoro instancabile e della passione di moltissime persone – ha affermato Cozzi – Un plauso immenso va a tutte le associazioni sportive del nostro territorio. Il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso e basato sul volontariato, rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra comunità. Con la loro professionalità e la loro dedizione, non solo formano atleti, ma educano i nostri giovani alla disciplina, al sacrificio e al gioco di squadra, contribuendo in maniera decisiva alla loro crescita. A loro va la nostra più profonda gratitudine per aver messo a disposizione tempo, attrezzature e istruttori qualificati, permettendo a tutti di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente. Un ringraziamento speciale, forte e sincero, deve essere rivolto all’associazione “Facciamo Quadrato”. La loro regia attenta e la loro impeccabile organizzazione sono state la colonna portante dell’intera manifestazione. Gestire un evento così complesso, coordinando decine di realtà e garantendo che tutto si svolgesse in perfetta armonia e sicurezza, ha richiesto una competenza e una passione che meritano il nostro più grande applauso. Grazie, infine, a tutti i volontari e ai cittadini che con la loro presenza hanno reso questa giornata unica. Il vostro entusiasmo è lo stimolo più potente per continuare a investire nello sport, inteso non solo come attività fisica, ma come strumento di benessere, inclusione e aggregazione. Grazie di cuore a tutti!”