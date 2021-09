Giorgia Meloni per Bassetto candidato sindaco

Il 3 e 4 ottobre a Corbetta il partito Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni staranno dalla parte del candidato sindaco Renzo Bassetto.

Per la corsa a tre al Comune di Corbetta, il candidato Bassetto trova il supporto deciso di Fratelli d'Italia e della leader Giorgia Meloni.

"FDI è il Partito dei valori degli italiani e concretamente tutti i giorni li difende a Roma come sui Territori, in Europa come nei singoli Comuni. Fratelli d'Italia e il leader Giorgia Meloni stanno dalla parte del made in Italy e della famiglia. Sono quindi convintamente dalla parte di chi difende questi valori".

"Alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre vi chiediamo di fare una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia, così facendo voterete anche per Renzo Bassetto sindaco, la persona per noi giusta per una politica di buon senso. Per difendere la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro piegate dalla pandemia, la sicurezza dei cittadine e combattere l'immigrazione irregolare; tutte cose giuste che è impossibile fare con le amministrazioni di sinistra. Per questo vi chiediamo di aiutarci a difendervi".