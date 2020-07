Si scalda il clima pre-elettorale a Corbetta. Sabato il Pd corbettese è sceso in piazza con un gazebo che parlava da solo: lo slogan era infatti “Ancora pochi mesi, cambiamo insieme”, come ad invitare i corbettesi a “mandare a casa” il sindaco Marco Ballarini.

Primi movimenti elettorali

Sindaco che ancora non ha ufficializzato il bis, ma che è determinato a mandare avanti l’esperienza della sua Amministrazione, soprattutto dopo le minacce subite. E che, in queste settimane, sembra aver raccolto definitivamente l’appoggio di Fratelli d’Italia, il cui coordinatore, Stefano Scazzosi ha speso parole di stima per la Giunta Ballarini, lasciando intendere alla Lega che, senza un’alleanza di centrodestra, lui sosterrà il gruppo uscente. E mentre i riflettori si accendevano sulla situazione del centrodestra, il Pd ha sparigliato le carte con un’uscita “forte” alla vigilia delle vacanze agostane.

Uno slogan che ha subito scatenato al reazione di Viviamo Corbetta, gruppo di maggioranza che ha bollato l’uscita dem come l’ennesimo atto di uan guerra personale a Ballarini: