Gilles Ielo svela i nomi della sua Giunta: ecco gli assessori in caso di vittoria

Elezioni comunali di Rescaldina, il sindaco uscente Gilles Ielo della lista civica Vivere Rescaldina ha svelato i nomi dei suoi assessori in caso di vittoria.

Gilles Ielo, ecco la Giunta in caso di vittoria

Il sindaco uscente Gilles Ielo, candidato sindaco della lista civica Vivere Rescaldina in vista delle elezioni comunali di Rescaldina dell'8 e 9 giugno 2024 ha annunciato i nomi degli assessori che comporranno la sua nuova Giunta comunale in caso di vittoria alle urne. Ielo terrà a sè le deleghe a Urbanistica e Città dei bambini, vicesindaco sarà Gianluca Crugnola che avrà anche le deleghe al Bilancio, Personale, Affari generali e Sport, Matteo Moschetto sarà assessore ai Lavori pubblici, Illuminazione, Acqua pubblica e Igiene Urbana, Rosario Vitolo assessore alla Protezione sociale (Servizi sociali, Polizia locale e Protezione civile), Katia Pezzoni sarà asssessore alla Cultura, Pari opportunità e Legalità mentre Loredana Pigozzi avrà le deleghe a Istruzione e Partecipazione.

il sindaco terrà inoltre le deleghe che non saranno distribuite tra i consiglieri. I consiglieri eletti avranno ciascuno una delega.

Gli sfidanti

In vista del voto, oltre a Ielo ci sono in campo Luca Perotta del centrodestra unito e per la lista civica Nel cuore Rescaldina e Tommaso De Candia per la lista civica De Candia sindaco.