cambiamenti

Gesem incorporata in Aemme: cosa cambia

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di organizzazione dei servizi, pensato per garantire continuità e, allo stesso tempo, rafforzare progressivamente qualità, efficienza e capacità operativa.

Gesem incorporata in Aemme: cosa cambia

Arese · 02/07/2026 alle 09:32

di

Dall’ 1 luglio 2026, Gesem srl (società che gestisce servizi per il territorio di Arese) è stata  incorporata in Aemme Linea Ambiente srl. Si tratta di un passaggio importante nel percorso di organizzazione dei servizi, pensato per garantire continuità e, allo stesso tempo, rafforzare progressivamente qualità, efficienza e capacità operativa.

Cosa cambia?

Nell’immediato i servizi continueranno a essere erogati senza interruzioni, secondo i calendari e le modalità attualmente in uso. Restano attivi i attuali canali di contatto, le modalità di accesso ai servizi, i riferimenti per segnalazioni e le procedure di prenotazione.
Il cambiamento riguarda soprattutto il percorso di integrazione che prende avvio con questa fusione: un passaggio pensato per rendere i servizi sempre più organizzati, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. Il personale di Gesem entrerà a far parte dell’organico di Aemme Linea Ambiente, garantendo così la continuità operativa e valorizzando le competenze maturate negli anni.

Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito di Aemme Linea Ambiente all’indirizzo https://aemmelineaambiente.it/comuni-affiliati/arese

Il sito www.gesem.it resterà attivo in questa prima fase di transizione.

Tu cosa ne pensi?