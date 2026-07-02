Gesem incorporata in Aemme: cosa cambia

Cosa cambia?

Nell’immediato i servizi continueranno a essere erogati senza interruzioni, secondo i calendari e le modalità attualmente in uso. Restano attivi i attuali canali di contatto, le modalità di accesso ai servizi, i riferimenti per segnalazioni e le procedure di prenotazione.

Il cambiamento riguarda soprattutto il percorso di integrazione che prende avvio con questa fusione: un passaggio pensato per rendere i servizi sempre più organizzati, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. Il personale di Gesem entrerà a far parte dell’organico di Aemme Linea Ambiente, garantendo così la continuità operativa e valorizzando le competenze maturate negli anni.

Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito di Aemme Linea Ambiente all’indirizzo https://aemmelineaambiente.it/ comuni-affiliati/arese

Il sito www.gesem.it resterà attivo in questa prima fase di transizione.