"Generazione Settimo": quarta lista per Rubagotti sindaco

Saranno quattro le liste a sostegno del candidato sindaco di Centrosinistra e attuale vicesindaco Fabio Rubagotti.

Alla lista del Pd, a Sinistra per Settimo e alla civica Settimo in Comune si aggiunge un nuovo gruppo «Generazione Settimo» che trova nell’assessore alle Politiche Giovanili Stefano Panzeri il suo riferimento.

«Generazione Settimo infatti è in gran parte costituita da giovani che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, accompagnati da cittadini con storie differenti, tra i quali alcuni hanno anche esperienze amministrative come assessori. Dunque, lo sguardo è rivolto al futuro ma in continuità con quanto di buono è stato fatto in questi anni. Così, oggi in un momento storico in cui indifferenza, disaffezione alla politica e all’impegno rischiano di farci precipitare in una crisi ancora più profonda, ossia la crisi del senso di futuro, noi intendiamo metterci a disposizione della collettività per contribuire con fiducia e positività alla costruzione di una città sempre più aperta, sostenibile e solidale in cui riconoscersi con un ruolo attivo. Il nostro gruppo intende promuovere in primo luogo i giovani, sostenere le loro istanze e, in una logica di solidarietà tra le diverse generazioni, fare loro spazio perché diventino partecipi nella definizione delle scelte di governo della città, riconoscendo e valorizzando il loro contributo nei processi di ideazione e attivazione di nuove forme di sviluppo. Sostenere la nostra lista significa pertanto avvicinare persone nuove alle istituzioni, recuperare la distanza che si è creata con le giovani generazioni e mettere a disposizione di tutta la comunità locale nuove competenze, sensibilità e energie indispensabili per governare ma soprattutto per desiderare e sognare oggi la Settimo del Futuro».