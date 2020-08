Gelli sui servizi scolastici: “Aspettiamo direttive chiare”. Non si fa attendere la risposta del vicesindaco con delega all’Istruzione, Simone Gelli, sulla questione del trasporto scolastico, dopo l’affondo di Progetto Magenta.

Servizi scolastici ancora nel caos

“Mi fa specie che certe obiezioni arrivino da una docente, Silvia Minardi, che conosce bene le difficoltà di quetsi mesi per far ripartire la scuola in sicurezza – incalza – In queste ore, in un incontro Stato-Regioni, si dovrebbero chiarire alcuni aspetti ancora poco chiari della gestione del trasporto. Come Comune siamo pronti con Ats, ma eventualmente anche interpellando altre realtà, a far fronte alle esigenze. prima va capito come dobbiamo gestire lo scuolabus, però”.

Gelli: “Aspettiamo direttive chiare”

Stesso discorso per pre e post scuola: “Sono troppi gli interrogativi con cui i Comuni stanno facendo i conti, e i tempi stringono. Sono preoccupato e amareggiato, perchè è tutta estate che lavoriamo senza sosta, insieme alle scuole, per ripartire, ma il Governo continua a cambiare idea ogni giorno. Non è colpa degli enti locali”.

