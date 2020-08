Trasporto scolastico, Progetto Magenta stuzzica l’Amministrazione. “La scuola con gli alunni in classe sta per riprendere le sue attività – precisa la lista di Silvia Minardi – Tra i servizi importanti c’è anche lo scuolabus, svolto dalla società Ats. Ci chiediamo se sarà regolarmente garantito. La domanda è lecita visto che nello scorso mese di giugno il Consiglio di Amministrazione di ATS aveva dovuto gestire una situazione estremamente complessa: il consiglio di amministrazione si era autosospeso a fronte di un bilancio in rosso. Il comune di Magenta, come socio paritetico con altri dodici comuni della zona, non ha mai emesso comunicazioni in merito alla situazione di questa azienda di trasporti. Del resto, la comunicazione chiara e tempestiva non è mai stata il piatto forte di questa Amministrazione”.

Trasporto scolastico, i dubbi di Progetto Magenta

Un duro affondo e un auspicio: “Ci auguriamo che il servizio di trasporto alunni possa tranquillamente riprendere senza intoppi o interruzioni. Ma l’uso del condizionale è d’obbligo – incalzano dalla civica – Probabilmente il Comune di Magenta è già in contatto con le famiglie degli alunni fruitori di questo servizio, probabilmente non ci saranno problemi, probabilmente si stanno studiano alternative, probabilmente non ci sarà alcun servizio di trasporto …. Insomma per noi c’è troppo silenzio su questo servizio e forse nulla di certo e concreto”.

La richiesta

Progetto Magenta chiede che sia fatta subito almeno una comunicazione ufficiale alla cittadinanza nella quale venga chiarita la prosecuzione o meno del servizio trasporto alunni come per gli anni passati: si tratta di un atto doveroso e necessario a pochi giorni dal 14 settembre quando gli alunni potranno finalmente rientrare nelle loro classi.

