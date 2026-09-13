Gattile, Lega e FI all’attacco: «L’associazione è in grado di realizzarlo?»

«Il prossimo 27 settembre ricorre la data del devastante incendio che procurò la morte di oltre 100 gatti. Sono trascorsi otto anni durante i quali, al di là di tante parole, non è stato fatto nulla di veramente concreto in termini di ricostruzione».

Il leghista Stefano Giussani e Daniele Paggiaro di Forza Italia tornano all’attacco

Tornano all’attacco, per mettere una parola fine alla vergognosa vicenda della ricostruzione del gattile di Rho, i consiglieri comunali di opposizione Stefano Giussani (Lega) e Daniele Paggiaro (Forza Italia). Dopo gli incontri effettuati con i rappresentanti dell’Associazione Dimensione Animale Rho che si occupa della gestione della struttura, oggi temporanea, di via Turati, avvenuti a maggio e luglio, i due politici rhodensi hanno protocollato nei giorni scorsi una interrogazione scritta.

“Vogliamo sapere se Dimensione Animale Rho è in grado di realizzare il gattile”

«Mancano circa 15 mesi dalla scadenza del permesso a costruire per la ricostruzione del gattile di Rho e a oggi notizie certe non ce ne sono – spiegano Stefano Giussani e Daniele Paggiaro – Quello che vogliamo sapere è solamente se l’associazione Dimensione Animale Rho è nelle condizioni di proseguire a gestire e a portare a termine il cantiere attraverso il progetto elaborato e consegnato in sede di gara per la ricostruzione del gattile, anche in relazione ai crono-programmi d’intervento e alle scadenze del permesso a costruire».

Una triste vicenda che ha coinvolto tutta la città

Una triste vicenda quella della distruzione del gattile a causa dell’incendio che va avanti da otto anni e che ha coinvolto centinaia di cittadini rhodensi che hanno donato soldi per poter ricostruire quella casa dei randagi che oggi non c’è. «La cosa che chiediamo a gran voce – proseguono Stefano Giussani e Daniele Paggiaro – è che debba essere assicurato, che quanto raccolto dall’associazione Dimensione Animale Rho, grazie ai lasciti di liberi cittadini e associazioni a Rho e su tutto il territorio nazionale per la ricostruzione del gattile possa essere usufruito da qualsiasi soggetto che si occuperà dell’esecuzione del progetto, per l’effettiva edificazione della nuova struttura.

“Chi si occuperà della ricostruzione del gattile dovrà poter utilizzare i soldi raccolti da Dimensione Animale Rho”

Chiediamo infine per quali ragioni non è stato redatto alcun verbale dell’incontro del 23 luglio e quando sarà organizzato il sopralluogo presso il cantiere dopo l’impegno assunto in occasione del Consiglio comunale». Consiglieri comunali di opposizione che chiedono, in caso Dimensione Animale non sia in grado di costruire la struttura, che venga redatto un documento che annulli la convenzione e il relativo permesso a costruire, al fine di redigere un nuovo bando per una nuova struttura adibita a gattile.